Відновлення ядерного статусу України: експерт розкрив несподіваний сценарій

Михайло Гончар оцінив ймовірність повернення ядерного статусу Україні

Надумані звинувачення в тому, що Україна нібито планує стати володарем ядерної зброї стали однією з підстав для вторгнення РФ, заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

Таким чином в інтерв'ю Главреду він прокоментував можливість повернення Україні в майбутньому частини ядерної зброї для самозахисту.

"Ці рішення будуть прийматися і нами, і нашими партнерами в абсолютно інших умовах - після завершення війни. Більше того, якщо ми зараз почнемо говорити про повернення нам ядерної зброї, це дасть ще більше аргументів Росії", - зазначив співрозмовник.

Разом з тим він не виключив, що може запанувати логіка надання Україні "ядерної парасольки", яку мають без'ядерні члени НАТО.

"Висновок, який варто зробити вже зараз - Україні потрібна ядерна зброя. Але ми не в змозі реалізувати цю амбітну програму - для цього треба створити певні умови", - пояснив експерт.

"Загалом це можливо - ми бачимо, як тихо і непомітно це зробив Ізраїль, Пакистан і зараз багато "порогових" країн, тобто достатньо розвинених, які мають і фінансові, і технологічні можливості, вже зробили для себе висновки. І думаю, що багато з них знаходяться на шляху створення можливості, шоб у випадку непередбачуваної ситуації швидко зробити собі ядерну бомбу. Таких країн у світі немало і вони засвоїли урок ядерного роззброєння України", - додав Гончар.

Нагадаємо, раніше Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - звернув увагу він.

Читайте ще: