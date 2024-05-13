Вовчанськ може стати місцем першої великої битви під час нового наступу РФ - Forbes

Якщо наступ на Харківщині є справжнім, а не маневром, то найближчими днями на Вовчанськ можуть наступати цілі полки, пише Forbes.

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Росіяни обстежують прогалини в українській обороні біля Вовчанська / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Битва за Вовчанськ у Харківській області може стати першою великою битвою нового наступу Росії на півночі. ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій, бойові підрозділи уже перебувають у Вовчанську. Про це пише Forbes.

"Поки ще занадто рано говорити напевно, чи є атаки Росії через російсько-український кордон на північ від Харкова першою атакою реального наступу або вивертом, покликаним відвернути українські сили від полів бойових дій на сході. Для жителів Вовчанська ця відмінність може не мати значення. Їхній дім - знову поле битви", - наголосили у матеріалі.

Як зазначили у виданні, російські війська навмисно обстежують прогалини в українських позиціях, які можуть бути у Вовчанську та навколо нього. Окупанти концентруються на секторах з вигідною географією.

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"У випадку з Вовчанськом це означає підхід до міста з північного заходу, де річка Донець утворює захисний бар’єр на правому фланзі росіян. Річка на шляху до Вовчанська дає змогу противнику зберегти сили", - пояснили у виданні.

У Forbes зауважили, що бомбардування Вовчанська російськими військами може свідчити про їхній намір посилити наземний наступ на місто і є "прелюдією" до ширшої атаки.

"Якщо російська кампанія на північ — це обман, то, ймовірно, метою є перетягнути — зі сходу на північ — українські бригади, які захищають міста на полі битв, такі як Часів Яр. Якщо похід буде справжнім наступальним, то найближчими днями на Вовчанськ можуть наступати цілі полки", - йдеться у статті.

У виданні підкреслюють, що дилема для України полягає в тому, що хибний маневр росіян може перетворитися на наступ без попередження. Тому українські військові не ризикують. Підрозділи кількох бригад, зокрема 59-ї окремої та 93-ї десантно-штурмової бригади, вже перебувають у Вовчанську або на підході.

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Наступ Росії на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, російський наступ на Харківщині триває. Ворог окупував кілька сіл і наближається до міста Вовчанськ. Бої відбуваються у Лук'янцях та Липцях. Аналітики DeepState додали, що ворог просунувся біля Вербового, у Красногорівці, у Нетайловому, на захід від Семенівки, на схід від Новопокровського та окупував села: Морозовець, Олійникове та Зелене.

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються оточити Вовчанськ, просуваючись через кілька населених пунктів на заході та сході. Інститут вивчення війни стверджує, що захоплення будь-якого з цих населених пунктів перерізало б наземні лінії зв'язку з Вовчанськом.

Також генерал-лейтенант ЗСУ Артур Горбенко розповів, що ситуація у зоні відповідальності 125-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ у Харківській області складна, але під контролем. Ворог досяг незначних успіхів, але зазнав величезних втрат у військовій техніці та живій силі. Бійці бригади відбивають атаки противника та завдають ударів по окупантах.

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