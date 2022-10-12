Воїн ЗСУ втратив руку та покинув наречену: дівчина його розшукала та запропонувала одружитися

Історія кохання воїна, який втратив руку, але не дух / Перше медичне об'єднання Львова

Український захисник Сергій Костюченко втратив руку на полі бою та вирішив покинути свою кохану, щоб не обтяжувати. Однак вона розшукала бійця та запропонувала йому одружитися. Пара побралася прямо у лікарні. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова у Facebook.

Сергій родом із Житомирської області. Йому лише 22 роки, та попри такий юний вік хлопцю довелося подолати чимало життєвих випробувань. Два роки тому він підписав контракт та став до лав ЗСУ. У лютому Сергія з побратимами відправили під Київ: хлопець захищав Ірпінь та Бучу. Згодом воював на Луганському напрямку.

29 травня Сергій хотів поїхати до коханої Юлі, щоб відсвяткувати річницю знайомства. Однак в цей день закоханим не судилося зустрітися. Сергій отримав бойове завдання, під час якого ледь не втратив життя.

Він був у полі, де невдовзі почався артобстріл. Воїн пам’ятає лише вибух. Коли розплющив очі, правої руки вже не було, а ліва була пошкоджена. Посічені ноги. Сергій не міг встати та покликати на допомогу – легеня була розірвана.

Хлопець пригадує: "Чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався – що мого тіла не знайдуть".

Того дня доля посміхнулася захиснику. Повз пораненого бійця проїжджав побратим, який його побачив та зміг урятувати.

Далі – евакуація, реанімація. Коли отямився, Сергій вирішив – покине Юлю. Вона ж розшукала його через товаришів і приїхала. Коли зайшла в палату – Сергій розплакався, а Юля мовила: "Одружись на мені". Пара побралася просто в лікарні.

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