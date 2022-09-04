Воїни ЗСУ з боєм забрали тіло побратима: окупанти втратили два десятки осіб

Воїни ЗСУ з боєм забрали тіло побратима, завдавши окупантам сильних втрат/ Генштаб ЗСУ, скрін

Українські військові рушили з боєм на російських окупантів, щоб забрати тіло загиблого побратима.

Захисників України не злякала велика кількість ворогів. Вони придумали план, у результаті якого вдалося завдати великих втрат противнику. Про це розповів журналіст Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі.

Видео дня

Тіло українського військового, який загинув на одному з напрямків фронту, залишилося лежати у полі. Українські воїни зробили все, щоб забрати його звідти.

У результаті загарбники втратили восьмеро чоловік особового складу загиблими, і ще 11 – пораненими.

Воїни ЗСУ з боєм забрали тіло побратима/ Telegram Бочкала

"Евакуація загиблого побратима. Щоб забрати тіло героя, довелося нищити орків. За час підготовки до виходу, у русні 8 – 200, 11 – 300", – написав Бочкала.

Воїни ЗСУ з боєм забрали тіло побратима/ скрин

Воїни ЗСУ з боєм забрали тіло побратима/ скрин

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російським загарбникам на півдні. Також сильно вдарили по супротивнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В результаті російське військо втратило 138 осіб особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, було вражено поромну переправу поблизу Берислава.

Нагадаємо, радник голови ОП Олексій Арестович раніше зазначав, що завершення війни чи перемога нашої держави може бути складнішою, ніж початок. Україна може зазнати важких втрат, і звільнення наших територій може тривати довго. Військо, яке наступає, завжди зазнає більших втрат ніж те, яке обороняється.

Читайте також: