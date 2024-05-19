Військовий оцінив підготовку України до контрнаступу: названо терміни

Тим часом наступ Росії буде тільки посилюватися в "найближчі тижні", упевнений Олексій Гетьман.

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ЗС РФ веде активний наступ на низці напрямків / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Україна буде готова до контрнаступу не раніше осені, вважає військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Під час чату на Главреді він пояснив, що якщо вдасться втримати цю навалу росіян, яка лише посилюватиметься в найближчі кілька тижнів, нашого наступу можна буде очікувати восени.

"Це більш-менш оптимістичний сценарій", - зауважив експерт.

Багато що має скластися для цього, додав він, - і люди, і зброя, і певні проблеми в Росії, зокрема, зі зброєю, і удари по російських НПЗ, і руйнування російських заводів, що виробляють зброю.

"Багато факторів мають скластися в єдину картинку, і тоді в нас з'явиться можливість для наступальних дій. Але завдяки Taurus або F-16 цього не станеться - все це може допомогти. Але F-16 або навіть F-35 самі по собі нічого не вирішать. Усе вирішує піхота, яка веде наступ", - висловився Гетьман.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він розповів про перспективи наступу російських військ на Харківщині:

Новини з фронту - що відбувається на передовій

Росія знизила наступ під Харковом до нуля. Ворог атакував на Покровському напрямку, під Куп'янськом у напрямку Берестового, шукав "слабкі місця" в обороні на Сіверському напрямку і безуспішно намагається прорватися в напрямку Білогорівки та Роздолівки.

Тривають бої в районах Кліщіївки, Калинівки, Нового та Андріївки. ЗСУ не втратили позицій. Загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони в районах Урожайного і Старомайорського - безуспішно.

За словами представника ОП Михайла Подоляка, ідея РФ на Харківському напрямку полягала в тому, щоб "розширити лінію фронту", примусити Україну перерозподілити свої резерви і скористатися затримкою пакета допомоги США.

Експерти вважають, що РФ націлена на захоплення Часового Яру і Вовчанська . Згідно з проаналізованими даними, російські окупанти не досягли помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після того, як провели ротний механізований штурм на східній околиці міста 4 квітня, і з того часу до 17 квітня загарбники не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі.

Головна мета Путіна - не домогтися великого прориву, а переконати Київ у тому, що ЗС РФ здатні захоплювати Україну "кілометр за кілометром", вважає військовий експерт британського Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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