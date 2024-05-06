Військовий катер РФ у Криму злетів у повітря: у ГУР розкрили деталі спецоперації

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував знищення російського швидкісного катера серії "Мангуст" у Чорному морі.
"Швидкісний катер "Мангуст" повинен бути швидкісним, а тепер став нерухомістю, на дні перебуває", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.
При цьому представник ГУР пояснив, що катер серії "Мангуст" 150 - це досить нова розробка окупантів, у Чорноморській акваторії їх не так багато.
"Сьогодні мінус один, це вже точно", - прокоментував він вдалу роботу українських захисників.
Співрозмовник зазначив, що катер був ліквідований групою 13 Головного управління розвідки, незважаючи на те, що росіяни намагаються врахувати свої попередні невдачі і ретельно ховають військові кораблі.
"Дрони Magura V5 української розробки вкотре чудово себе зарекомендували", - додав Юсов.
Знищення катера "Мангуст" у Криму
Морський дрон ГУР вразив російський катер в окупованому Криму. Українські розвідники провели операцію в ніч на 6 травня район Чорноморського.
У ніч на 6 травня в районі Чорноморського в результаті операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" у пункті базування морським дроном Магура V5 вражено швидкісний катер російських загарбників.
Удари по окупантах у Криму
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська зазнали значних втрат унаслідок атаки українських військ на військовий аеродром у тимчасово окупованому Джанкої, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Пізніше в ГУР офіційно назвали втрати росіян унаслідок удару по Джанкою. У ГУР зазначили, що внаслідок удару по аеродрому Джанкоя було знищено або пошкоджено зокрема 4 установки С-400 і 3 РЛС.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
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