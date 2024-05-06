Морський дрон ГУР вразив російський катер в окупованому Криму

Українські розвідники провели операцію в ніч на 6 травня в районі бухти Вузька, район Чорноморське.

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Дрон ГУР Магура V5 вразив швидкісний катер росіян у Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, tvzvezda.ru

Головне управління розвідки вразило морським безпілотником російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє пресслужба ГУР, у ніч проти 6 травня в районі бухти Вузька (район Чорноморське) в результаті операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" у пункті базування морським дроном Магура V5 вражений швидкісний катер російських загарбників.

"Оскільки страх перед українськими атаками змушує оккупантів ховати великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває швидкісними маневреними військовими судами росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео - У Криму знищено швидкісний катер:

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Як повідомляв Главред, у ніч 1 травня в Росії безпілотники атакували Рязанську область країни-агресора. На Рязанському нафтопереробному заводі виникла пожежа.

За словами очевидців, атака на НПЗ сталася близько третьої години ранку. Спочатку було чути гул, а потім прогриміли два вибухи.

Пізніше ЗМІ повідомили, що удар безпілотників по Рязанському нафтопереробному заводу в РФ був спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. У березні 2024 року завод уже був атакований українськими безпілотниками. Тоді повідомлялося, що для удару було застосовано далекобійний дрон-камікадзе "Лютий".

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