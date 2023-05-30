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Військовий експерт оцінив, чи великі запаси дронів у країни-агресора РФ

Дмитро Відоменко
30 травня 2023, 11:01 оновлено 30 травня, 11:17
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Відомий військовий експерт Олександр Коваленко вважає - Іран нарощуватиме кількість дронів для передачі країні-агресору РФ.
Коваленко, безпілотники
Олександр Коваленко оцінив запаси безпілотників у країни-агресора РФ/ колаж Главред, mil.in.ua і скріншот з відео

Влада Ірану напевно буде нарощувати і нарощувати кількість дронів для передачі країні-агресору РФ. Про це в інтерв'ю Главреду сказав блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ми бачимо, що на Shahed-136, які росіяни постійно використовують, з 2022 року, як тільки почалося військово-технічне співробітництво між Іраном і Росією, отримали достатньо фінансування. Іран має від цього фінансову і технологічну вигоду, адже натомість Іран отримав винищувачі Су-35, тому у них є мотивація нарощувати виробничий потенціал для поставки дронів в РФ вже не в форматі партія до партії, а на постійній основі", − сказав він.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

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Війна Росії та України

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

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