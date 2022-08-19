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Військовозобов'язані залишать заставу: деталі оформлення дозволів на робочі поїздки за кордон

19 серпня 2022, 18:47

З першого вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі "Дія" в кілька кліків.

Кордон, КПП
Військовозобов'язаним дозволили виїзд за кордон / dpsu.gov.ua

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів подробиці рішення Кабінету міністрів України, яке дозволить підприємцям виїжджати в робочі відрядження за кордон.

Як написав він у своєму Telegram-каналі, з першого вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі "Дія" в кілька кліків.

"Скористатися послугою зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи. Виїхати з країни для робочого відрядження можна буде не довше, ніж на 7 днів", - написав Федоров.

Зазначається, що для підготовки до старту "єВідрядження" фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні: подати податкову звітність, сплатити єдиний соціальний внесок та за 7 днів до відрядження внести 200 тис.грн на рахунок Ощадбанку.

"Важливо, щоб середня зарплата в компанії була не менше 20 тис.грн. Одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше 10% співробітників", - додав міністр.

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Нагадаємо, 19 серпня Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд за кордон на термін до 7 днів не більше 10 працівників експортно орієнтованих компаній, в яких середня заробітна плата не менше 20 тис.грн і відсутня заборгованість по податках і зборах перед бюджетом.

Раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

Інші новини:

мобилизация війна в Україні Михайло Федоров
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