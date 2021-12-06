В Анталії померла Українка: консульство шукає рідних дівчини

Померла Українка раніше поховала матір / facebook.com/TainkaYA

У турецькій Анталії померла киянка. У зв'язку з цим, консульство України просить допомогти суспільство в пошуках її рідних.

Як повідомила в Facebook турагент Тетяна Дубровська, за непідтвердженими даними, жінка на ім'я Вікторія, 1983 року народження, приїхала з Києва, і жила в Адані. А потім переїхала до Анталії.

Жінка померла 26 листопада. Її тіло досі в морзі. Документів при ній не було.

"Консульство України в Анталії і поліція розшукує родичів або людей, які могли її знати і допомогти ідентифікувати особу. В іншому випадку дівчина буде похована як невідома. Прохання тим, хто її знав повідомити про це. Ви можете звернутися на гарячу лінію Консульства України +90554 169 96 60, зателефонувати в поліцію або написати в особисто мені", - попросила Тетяна Дубровська.

Тим часом, користувачі в коментарях пишуть, що фото дівчини були виявлені у її співмешканця.

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Також люди в соцмережі пишуть, що мати дівчини померла, а батько невідомо де знаходиться. У Вікторії нібито була тільки бабуся, але ніхто не знає її номер телефону.

Нагадаємо, у Полтаві трапилася жахлива трагедія. У середу, 1 грудня, в одній з орендованих квартир на риболовецькому провулку були знайдені тіла двох хлопців 25 і 17 років. Про страшну знахідку копам повідомила господиня квартири.

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