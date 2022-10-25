"Визволителі" розстріляли авто з дітьми на Херсонщині: загинув 14-річний хлопець

Загарбники обстріляли автомобіль з мешканцями Олешок / Колаж Reuters, Евгеній Рищук

Російські окупаційні війська продовжують коїти звірства проти мирного населення України. Так, загарбники обстріляли автомобіль з мешканцями Олешок у Херсонській області. Від ворожих куль загинув дорослий чоловік та 14-річний хлопець, а 5-річна дитина отримала осколкове поранення. Про це повідомив олешківський міський голова Євген Рищук у Facebook.

"Асвабадітєлі відчувають, що підгорає і дуже нервують. Саме тому стріляють у всіх, хто на їхню думку несе їм загрозу. Вчора (24 жовтня - Главред) в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешок (не зупинилися на вимогу окупантів)", - пише Рищук.

За його словами, від отриманих поранень загинули двоє мешканців Олешок – батько та син. 14-річний хлопець помер на місці, а його батько – на операційному столі.

"Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива", - поінформував мер міста.

При цьому, як підкреслив Рищук, російські пропагандисти заявили, що нібито було ліквідовано ДРГ.

Нагадаємо, раніше у Куп'янському районі Харківської області було виявлено тіла 20 осіб, які загинули в результаті обстрілу російських окупантів. Загиблі були знайдені в обстріляній колоні автомобілів, де знаходилися цивільні.

Окрім того, російські військові з літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області. За словами очевидців, люди почули звук літака в повітрі і побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. В результаті обстрілу сталося пряме попадання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинули щонайменше п'ять осіб і п'ятеро отримали поранення.

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