"Він захоплювався Бандерою!": батьки підозрюваного у вбивстві Фаріон дали свідчення

Найближчі родичі 18-річного Вʼячеслава досі не вірять, що їхній син міг таке вчинити.

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Зінченку всього 18 років. Зараз він у СІЗО Львова / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Батьки підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 18-річного Вʼячеслава Зінченка, якого утримують у СІЗО Львова, дали свідчення. У судовій залі у понеділок, 5 серпня, вони іще раз наголосили, що не вірять у причетності сина до злочину.

В коментарі місцевим ЗМІ батько хлопця Федір Зінченко сказав, що Вʼячеслав "виховувався по-іншому", зокрема, цікавився футболом.

Федір з дружиною - педагоги за фахом.

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"Вважаю, ні. Бо він виховувався по-іншому. Ви знаєте, що у нас з дружиною є педагогічна освіта. Дружина в школі працює багато років. Я маю освіту тренера-викладача. На жаль, не працюю зараз.

Він займався футболом, хотів стати футболістом. Щоб скоїти таке, мало би бути якесь підґрунтя", - відповів чоловік.

Також він додав, що з сином після арешту ще не бачився, оскільки на цьому етапі розслідування та за цією статтею це не передбачено.

Натомість його матір, Олена Зінченко додала, що її син читав книги і "захоплювався Степаном Бандерою".

"Чи багато ви таких хлопців знаєте, які.у 18 років вивчають… Він мені розповів про Степана Бандеру. Я не знала - він знав! Він читав, захоплювався. У нього є (худі) з написом: "Мій герой - Степан Бандера", - поділилася жінка.

Сьогодні, 5 серпня, адвокат Зінченка оскаржував запобіжний захід, закликаючи суд відпустити хлопця під домашній арешт з зобовʼязанням носіння електронного браслета. Однак суд відхилив.

Убивство Фаріон - головне

26 липня суд Львова обрав арештував 18-річного Вʼячеслава Зінченка на 60 діб без можливості внесення застави. При цьому його адвокат клопотав на домашньому арешті з е-браслетом.

Зінченка підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У науковицю вистрелили 19 липня, від отриманих травм вона померла в лікарні.

Сам Зінченко - уродженець Дніпра. Слідство вважає, що хлопець заздалегідь готував замах і може бути тільки виконавцем. Під час обшуків за місцем проживання Зінченка правоохоронці вилучили його листування з російськими неонацистами. Проте затриманий справу у суді не коментує.

Згідно з матеріалами суду, Зінченко приїхав до Львова залізницею, винаймав за період перебування щонайменше три квартири та вистежував свою майбутню жертву неподалік її дому. Схожого юнака справді фіксували камери відеоспостереження.

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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