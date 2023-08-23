'Відновити кордони': військовий розповів про закінчення війни в Україні

Якщо нам не подобається наш політичний устрій, ми збираємося на Майдані і змінюємо владу, але в Росії це не можливо, вважає Жеребило.

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Військовослужбовець розповів про закінчення війни / колаж: Главред, фото: 36-та ОМБП, Facebook

Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило в інтерв’ю Главреду розповів про можливі терміни та сценарії закінчення війни.

"Знаю лише одне: іншого шляху, крім боротьби, у нашої нації, нашого народу немає. Росія - це споконвічний ворог, і зараз нам випав історичний шанс, аби нарешті скинути російське ярмо. Ми дуже різні. Росіяни - це просто стадні люди, ординці. Ми інші - вільні, геть відмінні. Якщо нам не подобається наш політичний устрій, ми збираємося на Майдані і змінюємо владу. В Росії це неможливо. Якщо росіяни й далі житимуть у злиднях і без зручностей, вони й слова не скажуть, бо це просто раби. Так, у нас було спільне з росіянами минуле, але майбутнє у нас точно різне", - наголосив військовослужбовець.

Він додав, що не знає, чи надовго ця війна, але точно знає, що іншого шляху немає - українці повинні відновити свої кордони.

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"Дуже б хотілося, аби це сталося якомога швидше, щоб можна було повернутися додому, до родини, обійняти своїх дітей, жити мирно і будувати країну", - підкреслив Жеребило.

Успіхи української армії

Нагадаємо, що поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак. У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів, повідомили у ГУР.

У Криму ЗСУ підірвали ракетний комплекс і РЛС окупантів РФ. Судячи з усього, "бавовна" сталася в районі Оленівки Чорноморського району на заході півострова.

Просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. До речі, аналітики ISW не спостерігали жодного нового російського угруповання в Запорізькій області на цій локації за поточний місяць.

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