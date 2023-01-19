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"Гелікоптер міг впасти через сукупність чинників": у ЗСУ розповіли про розслідування трагедії у Броварах

19 січня 2023, 15:10
На розслідування авіакатастрофи може піти тривалий час, цим займатиметься спеціально створена комісія.
Бровары, Юрий Игнат
У ЗСУ розповіли про розслідування трагедії у Броварах/ Магнолія-ТВ, скрін

Причиною авіакатастрофи у Броварах, яка сталася 18 січня, могла стати ціла сукупність чинників. Але на визначення точних причин піде досить тривалий час, адже авіакатастрофи як в Україні, так і у всьому світі розслідуються не так швидко.

Розслідуванням займатиметься спеціально створена комісія. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону у четвер, 19 січня.

Він розповів, що слідству потрібно буде зібрати усі речові докази і вивчити буквально кожну деталь повітряного судна, яке розбилося. Саме тому знадобиться багато часу.

За його словами, трагедію могла спричинити сукупність причин.

"При авіакатастрофах безліч причин, які могли вплинути. Може впливати сукупність факторів, ще й погодні умови, які були не дуже сприятливі", – пояснив речник.

Падіння гелікоптера з керівництвом МВС у Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав гелікоптер. Він зачепив дитсадок і полетів у бік житлового будинку. Внаслідок його падіння спалахнула пожежа на великій території.

Пізніше стало відомо, що внаслідок аварії гелікоптера у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. На борту перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС. Цю інформацію підтвердив глава Нацполіції Ігор Клименко.

В СБУ назвали три версії причин аварії гелікоптера у Броварах:

  • порушення правил польоту;
  • технічна несправність гвинтокрила;
  • навмисні дії зі знищення транспортного засобу.

Пошуково-рятувальні роботи були завершені о 15:45 в середу, 18 січня. За останніми даними, загинули 14 осіб, з них одна дитина. Дев’ятеро осіб, які загинули, перебували на борту гелікоптера. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

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