Пошуково-рятувальні роботи в Броварах завершили: дані про загиблих різко змінилися

Через авіакатастрофу постраждали 25 осіб, серед них 11 дітей.

Катастрофа в Броварах / УНІАН в'ячеслав Ратинський, скріншот

Станом на 15:45 18 січня у Броварах були завершені пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram, на місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.

"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершені. Всього загинули 14 осіб, з них одна дитина", - сказано в повідомленні ДСНС.

Також наголошується, що через авіакатастрофу постраждали 25 осіб, серед них 11 дітей.

Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо

18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.

В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали.

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.

В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.

Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.

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