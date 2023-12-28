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"Повернемося до status quo": президент Литви вислоився про тривалість війни в Україні

Руслана Заклінська
28 грудня 2023, 17:19
Росія намагатиметься перехопити ініціативу, а Україна максимально протистояти цьому.
'Повернемося до status quo': президент Литви вислоився про тривалість війни в Україні
Війна стане позиційною та виснажливою / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Війна Росії в Україні перетвориться на виснажливу і позиційну. Боротьба триватиме, поки одна із сторін не буде вимушена припинити бойові дії через втому. Про це заявивив президент Литви Гітанас Науседа в коментарі Delfi.

"Зараз ми повернемося до status quo, війна знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, нарешті, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну", - сказав Науседа.

Президент Литви вважає, що Кремль намагатиметься перехопити ініціативу, але Україна протистоятиме цим намірам. Він також впевнений, що навіть у випадку прориву фронту Росією, Україна не зазнає поразки у війні.

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"Росія, звісно, може мобілізувати ресурси, не враховуючи думку власного народу, як мобілізувати людей, так і направити все на військові цілі. Можливості інших держав більш обмежені, просто тому, що вони - демократичні суспільства. Все це ті фактори, але ще раз повторюю - не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України", - додав він.

Також литовський президент зауважив, що готовність до переговорів з Росією, яку може демонструвати Кремль, є лише тактикою. Водночас час початку переговорів з РФ визначатиме тільки Київ.

Війна в Україні

Нагадаємо, Путін планує воювати з Україною не менше п'яти років і впевнений у перемозі. Про це диктатор заявив на зустрічі з китайським лідером у березні.

Також наступний рік може стати ще складнішим для України, бо ЗСУ звільнятимуть окуповані території від російських загарбників. Командувач угруповання "Таврія" попереджає, що чим ближче до цілі, тим важче буде, оскільки російська армія буде чинити опір.

Крім цього, в інтерв'ю Главреду Сотник висловив думку, що Кремль планує утримувати окуповані території України та намагатиметься анексувати ще більше. Він також вказав на сподівання Путіна на перемогу Трампа на президентських виборах у США, оскільки це може бути вигідним для нього.

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війна в Україні Гітанас Науседа війна Росії та України
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