Верховна Рада схвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні

Верховна Рада / УНІАН

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про державний бюджет на 2022 рік.

Відповідне рішення на пленарному засіданні у вівторок підтримали 273 народних депутатів при необхідних 226 голосах.

За прийняття законопроекту Про державний бюджет (№ 6000) за основу в першому читанні голосували ще 20 жовтня.

Тоді "за" проголосували 264 народних депутати. Голосування в першому читанні в цілому відбулося 2 листопада після розгляду понад 3000 правок.

Розподіл голосів по фракціях і групах за держбюджет-2022 у першому читанні:

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Загальний показники проекту Державного бюджету на 2022 рік:

Доходи - у сумі 1267,4 млрд грн (більше на 159,96 млрд грн, ніж у 2021 році).

Видатки - у сумі 1441,9 млрд грн (більше на 96,9 млрд грн, ніж у 2021 році).

Повернення кредитів - у сумі 10,28 млрд грн, надання кредитів - у сумі 23,74 млрд грн.

Дефіцит (фінансування) - у сумі 188 млрд грн.

Голосування за бюджет на 2022 рік у другому читанні має завершитися не пізніше 20 листопада.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявляли, що згідно з планами держави, мінімальна зарплата в Україні в 2022 році повинна скласти 6,5 тисяч гривень. Мінімальна зарплата для лікарів - близько 20 тисяч гривень, молодший медичний персонал повинен заробляти не менше 13 тисяч гривень.

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