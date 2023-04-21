"Важливо було відволікти РФ": в ОП відповіли на інформацію про підготовку Україною операції в Сирії

У західних виданнях заявили, нібито Україна готувала атаки на російські війська в Сирії.

https://glavred.net/ukraine/vazhno-bylo-otvlech-rf-v-op-otvetili-na-informaciyu-o-podgotovke-ukrainoy-operacii-v-sirii-10464898.html Посилання скопійоване

В ОП відповіли на інформацію про підготовку Україною операції в Сирії/ Офіс президента України, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

У західних виданнях із посиланням на витік документів США повідомили, нібито Головне управління розвідки Міноборони України готувало удари по російських військах і найманцях ПВК "Вагнер" в Сирії. До цих операцій начебто планували долучити курдські формування.

Але у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський нібито наказав зупинити планування операції. Такі дані оприлюднило The Washington Post, посилаючись на документи США, які потрапили у відкритий доступ внаслідок витоку.

За даними видання, метою проведення такої операції за тисячі кілометрів від України мало бути завдання втрат російській армії та групі "Вагнера", яка активно діє в Сирії, що могло б змусити Москву передислокувати частину своїх ресурсів з України.

відео дня

Видання пише, що українські військові розвідники надавали перевагу ударам по російських силах у Сирії за допомогою безпілотників. Вони планували "почати з малого" або обмежити удари лише по вагнерівцях.

Також нібито розглядався варіант підготувати бійців Сирійських демократичних сил (SDF), військових сил контрольованого курдами автономного північного сходу Сирії, які в подальшому завдавали б ударів по російських цілях, а також проводили "невизначені заходи "прямої дії" разом з атаками з БпЛА". У виданні, опираючись на "злиті" документи, зазначають, що SDF хотіла пройти навчання, отримати системи протиповітряної оборони, а також отримати гарантії, що їхня участь в українських операціях залишиться у таємниці.

читайте такожУкраїна може виграти війну не обов’язково військовим шляхом – ПісторіусПроте у коментарі виданню The Washington Post речник SDF Фархад Шамі заперечив правдивість зазначеної у "злитих" документах інформації і заявив, що сили SDF "ніколи не були стороною в російсько-українській війні".

Зазначається, що до кінця грудня минулого року Володимир Зеленський нібито зупинив підготовку до проведення цієї операції. У "злитих" документах, на які опираються журналісти, йдеться про те, що причинами зупинки підготовки до операції начебто могли стати наступні: тиск з боку США, обмеженість українських безпілотників або сумніви в тому, що атаки можуть бути успішними.

Реакція ОП на повідомлення про підготовку Україною операції в Сирії

В Офісі президента України відреагували на інформацію, що наша держава готувала удари по російських військах у Сирії. Радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону зазначив, що країна-агресорка Росія – це великий ворог, тому Україна розробляє різні операції на різних рівнях. За його словами, важливо було відволікти російських окупантів.

"Дуже важливо було відволікти його (ворога – ред.) увагу. Розробляються різні операції на різних рівнях. Тому що це конкретний один великий ворог – Російська Федерація. Маємо зменшувати їхні ресурсні можливості", – сказав Подоляк.

Також він додав, що Україна може напрацьовувати десятки різних операцій, проте реалізовуватися будуть лише ті, які пріоритетні. Ключовим питанням є те, чи є спроможність реалізувати ту чи іншу операцію. При цьому рішення про проведення будь-якої операції приймається із врахуванням усіх ризиків.

Подоляк додав, що потрібно відволікати ресурсну увагу Росії від України. При цьому він зазначив, що це повинні робити не лише українці. За його словами, партнери нашої держави також повинні бути зацікавлені у цьому зважаючи на те, як зухвало себе поводить РФ в Центральній Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах.

Радник голови ОП зазначив, що Україна повинна разом з партнерами напрацьовувати певні дії, про які "ніколи не будуть розповідати".

"Можливо, потім якийсь голлівудський фільм знімемо", – підсумував Подоляк.

Війна в Україні

Нагадаємо, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ближче до 9 травня країна-агресорка Росія може здійснити масований ракетний удар по Україні.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат зазначав, що Україні потрібно більше не лише зенітно-ракетних комплексів, а й ракет до них, щоб ефективно протидіяти атакам країни-агресорки Росії. Наша держава лише за осінь та зиму 2022-2023 років витратила 1,5 тисячі ракет для знищення повітряних цілей російських окупантів, якими ті атакували українську інфраструктуру і не тільки.

У Німеччині заявили, що європейські держави не відправлятимуть своїх солдатів в Україну для участі у війні проти РФ. Крім цього, там заперечують можливість передати українським військовим сучасні західні винищувачі, пояснюючи це тим, що українські пілоти не зможуть швидко опанувати їх. Таку заяву озвучила очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн. Проте вона закликала продовжувати підтримувати Україну і надати для неї винищувачі МіГ.

Вас також може зацікавити: