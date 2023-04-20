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"Європейських солдатів і сучасних винищувачів в Україні не буде": у ФРН ошелешили заявою про війну

Альона Вороніна
20 квітня 2023, 14:29 оновлено 20 квітня, 14:35
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У Бундестазі заявили, що жоден європейський солдат не ступить на українську землю, але закликали підтримувати Україну для повернення усіх окупованих територій.
Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, украинские военные
Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн закликала дати Україні літаки МіГ, а не сучасні винищувачі/ Facebook Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 93 ОМБр Холодний Яр

У Німеччині заявили, що європейські держави не відправлятимуть своїх солдатів в Україну для участі у війні проти країни-агресорки Росії.

Крім цього, там заперечують можливість передати українським військовим сучасні західні винищувачі, пояснюючи це тим, що українські пілоти не зможуть швидко опанувати їх. Таку заяву озвучила очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн, яку цитує Bild.

"В Україні не буде сухопутних військ. Жоден німецький солдат чи європейський солдат не ступить на українську землю… В Україні не буде ані Tornado, ані Eurofighter (літаки західного виробництва – ред.)", – зазначила Штрак-Циммерманн.

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Вона вважає, що передача сучасних західних винищувачів Україні зараз не на часі, адже, мовляв, захисники України не зможуть так швидко навчитися літати на них. У той же час вона заявила, що потрібно передавати Україні літаки МіГ, адже такі радянські повітряні судна українські пілоти зможуть використовувати одразу.

"Натомість з МіГами все зовсім інакше. Це радянські запаси, їх варто використовувати негайно", – наголосила вона.

Також у Штрак-Циммерманн під час ефіру відбулася палка дискусія з одним з гостей студії, політологом Крістіаном Хакке, який висловив думку, що Заходу нібито варто припинити надавати Україні зброю для захисту від РФ та змушувати Київ до переговорів з Москвою у разі, якщо контрнаступ українських військ не буде успішним. Очільниця Комітету Бундестагу з питань оборони не погодилася з таким твердженням і наголосила, що лише Україна буде вирішувати, коли і на яких умовах їй погоджуватися на переговори з агресором.

При цьому Штрак-Циммерманн зазначила, що Путін не змінив свою мету й досі хоче стерти Україну з карти Землі. Вона наголосила, що російський диктатор зараз затягує час і вважає демократії Заходу повними слабаками.

Вона також нагадала про злочини, які вчиняла і вчиняє на українських територіях російська окупаційна армія, зокрема, про вбивства і катування цивільного населення та викрадення дітей.

Німецький політик безкомпромісно заявила, що "кордони України повинні бути відновлені, включно з Кримом".

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що системи ППО та інша зброя для захисту неба в Україні вже є, але очікуються ще потужніші засоби. Він зазначив, що на рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищатися від російських ударів.

Президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО. Він підкреслив, що у Заходу немає альтернативи підтримці України.

Нагадаємо, журналістам вдалося встановити особу 17-річного підлітка з Маріуполя, якого незаконно "всиновила" уповноважена з прав дітей країни-агресорки Росії Марія Львова-Бєлова після його викрадення окупантами.

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