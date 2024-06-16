Василь Вірастюк уперше показав нову кохану, яка народила йому сина

Нардеп від фракції "Слуга народу" Василь Вірастюк показав свою нову кохану Ірину, яка на так давно народила йому четверту дитину.

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Дівчина Ірина народила Вірастюку сина торік / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот із відео

Легендарний український силач-спортсмен і нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк уперше після гучного розлучення засвітив фанатам на своїй Facebook-сторінці свою нову обраницю, з якою перебуває у стосунках уже понад рік і яка торік народила йому четвертого сина - Володимира.

Дівчину звуть Ірина і вона молодша за нього на 11 років. Але на романтичному фото з коханою Вірастюк вирішив показати тільки очі Ірини, а іншу частину її обличчя прикрив своєю могутньою.

"Я у стосунках. Сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито. Закінчився нескінченний судовий процес, що тривав ще з жовтня 2022 року. Ще 10 травня Печерський суд м. Києва ухвалив остаточне рішення по розлученню, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня, рішення набуває чинності", - раніше каже Вірастюк.

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Хто такий Василь Вірастюк? Василь Вірастюк - український актор, силач, народний депутат IX ст. (партія Слуга народу), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) і "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 і 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгмену України.

Василь Вірастюк - останні новини за темою

Зазначимо, нещодавноВасиль Вірастюк опублікував свою найпопулярнішу фотографію 2013 року, напис на якій вказує, що він виступає проти російської мови як "другої офіційної". Противникам такого підходу парламентарій, судячи з усього, радить покинути його сторінку в соціальній мережі.

А також раніше Центральна виборча комісія склала новий протокол за підсумками довиборів до Верховної Ради на окрузі № 87 - переможцем залишився кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк.

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