Василь Вірастюк уперше показав нову кохану, яка народила йому сина

Легендарний український силач-спортсмен і нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк уперше після гучного розлучення засвітив фанатам на своїй Facebook-сторінці свою нову обраницю, з якою перебуває у стосунках уже понад рік і яка торік народила йому четвертого сина - Володимира.
Дівчину звуть Ірина і вона молодша за нього на 11 років. Але на романтичному фото з коханою Вірастюк вирішив показати тільки очі Ірини, а іншу частину її обличчя прикрив своєю могутньою.
"Я у стосунках. Сьогодні я можу говорити і писати про це відкрито. Закінчився нескінченний судовий процес, що тривав ще з жовтня 2022 року. Ще 10 травня Печерський суд м. Києва ухвалив остаточне рішення по розлученню, і за 30 календарних днів, а саме 11 червня, рішення набуває чинності", - раніше каже Вірастюк.
Хто такий Василь Вірастюк?
Василь Вірастюк - український актор, силач, народний депутат IX ст. (партія Слуга народу), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) і "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 і 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгмену України.
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Зазначимо, нещодавноВасиль Вірастюк опублікував свою найпопулярнішу фотографію 2013 року, напис на якій вказує, що він виступає проти російської мови як "другої офіційної". Противникам такого підходу парламентарій, судячи з усього, радить покинути його сторінку в соціальній мережі.
А також раніше Центральна виборча комісія склала новий протокол за підсумками довиборів до Верховної Ради на окрузі № 87 - переможцем залишився кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк.
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