Вакциновані українці отримають привілеї: повний список

/ УНИАН

В Україні вирішили посилити карантинні обмеження - так, люди, які зробили щеплення отримають привілеї, йдеться у рішенні Кабміну.

Обмеження "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку Дія.

Повний список привілеїв:

особи з" жовтим "або" зеленим " сертифікатом про вакцинацію можуть перетинати кордон без подальшої самоізоляції. Відповідне правило стосується і жителів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

обмеження червоного рівня не працюватимуть для учасників, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за наявності у всіх учасників "зеленого" сертифіката;

обмеження жовтого рівня не працюватимуть для учасників працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за наявності у 80% учасників "зеленого" або "жовтого" сертифіката.

обмеження червоного рівня не працюватимуть для закладів освіти за наявності у всіх працівників" зеленого " сертифіката;

обмеження жовтого рівня не працюватимуть для закладів освіти за наявності у 80% працівників" зеленого "або" жовтого " сертифіката;

Нагадаємо, раніше інфекціоніст Борис Донський заявив, що кількість хворих коронавірусом українців досягне 10 тисяч випадків в добу. Тому "жовту" зону Україні не минути.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.