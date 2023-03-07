Від роти залишилося 10 солдатів: мобілізовані з Брянської області почали бунт на Донбасі

Окупанти відмовляються виконувати поставлені завдання і скаржаться на шалені втрати.

Окупанти скаржаться на великі втрати / скріншот з відео

Мобілізовані з територіальної оборони Брянської області відмовлятися виконувати накази окупантів. Вони скаржаться на колосальні втрати і не хочуть воювати.

На опублікованому в мережі відео старший лейтенант мобілізованих заявив, що відмовляється виконувати поставлені завдання. Причиною цього, запевняє він, стали втрати, які вони зазнали за якісь три доби.

Військові перебували у складі територіальної оборони Брянської області. До 1-2 березня вони перебували в Шебекіно. У Донецьк їх перекинули вночі. Окупант скаржиться, що везли їх без наказів і пояснень протягом 14 годин.

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У своєму нитті він зауважив, що окупанти не знають карт і не можуть орієнтуватися в місцевості. Та й від самої роти - яка може налічувати від 80 до 250 бійців - залишилося 10 солдатів.

Раніше повідомлялося, що ВСУ ліквідували майора з пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА "Орлан-10". У селі Банникове Тюменської області поховали ліквідованого в Україні 33-річного майора Володимира Ковальова.

Нагадавши, українські партизани ліквідували 19 "вагнерівців" у Ростовській області. Партизанський рух АТЕШ, створений українцями і кримськими татарами, заявив, що успішно "денацифікував" найманців приватної військової компанії "Вагнер" на території РФ. В одному з тренувальних таборів Ростовської області 19 "вагнерівців" задихнулися від чадного газу в наметі.

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