У ЗСУ пояснили, чому РФ посилила ракетні обстріли України/ Telegram, УНІАН

У Росії ще достатньо ресурсів, щоб періодично обстрілювати цивільні та військові об’єкти в Україні. Йдеться про ракети та інші засоби, які РФ застосовує для обстрілів.

При цьому зараз важко спрогнозувати, системними чи ні будуть далі ракетні обстріли з боку російських окупантів. Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

"У Росії достатньо військових ресурсів: ракет, інших засобів, які завдають пошкоджень цивільній інфраструктурі, нашим військам. Тому сказати, що системні чи несистемні – це все залежить від рішень військово-політичного керівництва РФ та командування, яке здійснює управління наступальними операціями на території України", – зазначає Наєв.

Також він наголосив, що є низка причин, через які країна-агресорка Росія посилила ракетні обстріли території України. Серед цих причин – зміна керівника наступу, а також намагання показати російському військово-політичному керівництву, нібито армія РФ ще контролює ситуацію після того, як вона провалила свої операції на Харківському і Херсонському напрямках.

Раніше військовий експерт Роман Світан заявив, що російські окупанти зможуть влаштувати нову масштабну ракетну атаку по об'єктах в Україні, однак не раніше, ніж через тиждень. Він зазначив, що під час масштабної атаки на Україну окупантами були використані різні ракетоносії і системи управління.

Також раніше блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко казав, що країна-агресорка Росія після пошкодження Кримського мосту змінила свою тактику щодо України і тепер завдає масових ракетних ударів по території нашої держави. Мета таких ударів – завдати шкоди цивільним об’єктам і критичній інфраструктурі. Але це абсолютно ніяк не вплине на ситуацію у зоні бойових дій.

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