Керченський міст перекритий: росіяни в паніці після знищення десантного корабля

За словами Гуменюк, після удару по великому десантному кораблю Новочеркаськ в тимчасово окупованій Феодосії, росіяни досі не відкрили рух по Керченському мосту.

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Знищення десантного корабля РФ стало різдвяним подарунком / Колаж Главред. фото: фото Telegram-канал"Кримський вітер", скріншот із відео

Керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" зазначила, що величезна детонація на кораблі у Феодосії не може бути пояснена лише пальним чи боєкомплектом судна. Наталія Гуменюк вважає, що це був своєрідний "різдвяний подарунок, повністю запакований". Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

"Очевидно, феєрична, вибухово феєрична, я б сказала, тому що дійсно вибух був потужний, детонація довготривала, пожежа масштабна. Отже, будемо ще очікувати уточнений даних, тому що проведена бойова робота - це половина справи. Далі треба буде зібрати вичерпну інформацію щодо її результатів. Поки що це все те, що наочно", - сказала Гуменюк, відповідаючи на запитання про обстановку в Феодосії, де ЗСУ знищили російський десантний корабель "Новочеркаськ".

Вона відзначила, що очевидно, такий великий вибух не може бути наслідком лише пального або боєкомплекту самого корабля. Гуменюк додає, що великі десантні кораблі мають особливості у використанні, оскільки їх ворог постійно використовує як логістичні пункти для транспортування важливих вантажів, бо це для нього єдиний спосіб перевезення.

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"Пам’ятаємо, що у них є складнощі і з використання славнозвісного Керченського мосту, і й інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок", повністю запакований", - додала Гуменюк.

Також вона повідомила, що "поки що немає інформації про відновлення сполучення (Керченським мостом - ред.)".

"Так знаємо, що був перекритий, і знаємо, що дуже великі райони, не тільки навколо порту, оточені військами, і вони справді перебувають у певній паніці, напевно, і розгубленості, тому що дійсно таке ураження для них було сюрпризом", - сказала Наталія Гуменюк.

Також, вона зауважила, що вже кілька днів поспіль не спостерігається зосередження кораблів Росії в відкритому морі.

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 26 грудня у тимчасово окупованій Феодосії, був здійснений удар по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ". Оперативна інформація свідчить про те, що близько 02:30 за місцевим часом тактична авіація Повітряних Сил використала крилаті ракети для атаки на цей корабель Чорноморського флоту Росії.

Тим часом у росіян почалася істерика через удар по "Новочеркаську".

В Міноборони РФ підтвердили пошкодження великого десантного корабля "Новочеркаськ" у порту тимчасово окупованого міста Феодосія вночі на 26 грудня.

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