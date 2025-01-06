У Варшаві на смерть збили 14-річного українця: водій втік

Водій мікроавтобуса після ДТП поїхав з місця події. Підлітку надав домедичну допомогу військовий, який став свідком ДТП.

https://glavred.net/ukraine/v-varshave-na-peshehodnom-perehode-nasmert-sbili-14-letnego-ukrainca-10628177.html Посилання скопійоване

Затриманого доставили до поліцейської дільниці / колаж: Главред, фото: warsaw.com

Коротко:

Обставини ДТП з українцем

Затримання зловмисника

Водія звинувачують за двома статтями

У Варшаві мікроавтобус збив 14-річного підлітка на пішохідному переході. Нещасний випадок стався в п'ятницю, 3 січня. У понеділок, 6 січня, у польській прокуратурі повідомили, що жертвою став громадянин України. Про це пише "Радіо Свобода".

Водій мікроавтобуса після ДТП поїхав із місця події. Підлітку надав домедичну допомогу військовий, який став свідком ДТП. Юнака передали медикам живим, але незабаром він помер у лікарні від отриманих травм.

відео дня

"Потерпілий є громадянином України. Зловмисник - громадянин Польщі. Після скоєного підозрюваний сховав мікроавтобус в околицях Варшави. Там він вживав алкоголь з одним із членів сім'ї", - повідомив під час пресконференції речник окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Скиба.

На запитання, чи був загиблий хлопець українцем із тимчасовим захистом, речник сказав, що це стане відомо наступного дня, коли слідчі поспілкуються з матір'ю загиблого.

43-річного водія Анджея К. затримали наступного дня після аварії, у суботу, 4 січня, у стані алкогольного сп'яніння. Він працює в кур'єрській службі. У прокуратурі кажуть, що він уже мав судимості, зокрема, за зберігання наркотиків, а також за допомогу іноземцям у нелегальному перетині кордону.

Водія звинувачують за двома статтями: про скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втечу з місця події, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 20 років.

ДТП в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 22 грудня на Прикарпатті сталася масштабна ДТП. У результаті аварії постраждали 13 осіб, серед яких дитина.

Також нещодавно стало відомо, що, на жаль, у ДТП загинула дочка відомої української ведучої. Рената поверталася додому до рідних, але потрапила в ДТП поблизу села Чижики Львівської області. Загалом у пригоді загинуло семеро людей.

Крім цього, на початку грудня в Дніпрі сталася смертельна ДТП. Як результат, загинула 10-річна дівчинка. Ба більше, ймовірного винуватця вже ловили без прав.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред