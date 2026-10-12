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У Кропивницькому чоловік кинув гранати в поліцейських і відкрив вогонь з автомата

Юрій Берендій
12 жовтня 2026, 18:48оновлено 12 жовтня, 19:30
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Правоохоронці розпочали спецоперацію "Грім" для його затримання.
Що відомо про стрілянину у Кропивницькому
Що відомо про стрілянину у Кропивницькому / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція, Національна поліція України

Ключові факти:

  • У Кропивницькому чоловік кинув гранати в бік поліцейських
  • Після вибухів він відкрив вогонь з автоматичної зброї
  • Поліція розпочала спецоперацію "Грім" для затримання чоловіка

У Кропивницькому 12 жовтня чоловік кинув гранати в бік поліцейських, а потім відкрив стрілянину з автоматичної зброї. Для його затримання правоохоронці розпочали спеціальну операцію "Грім". Про це повідомила речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко в коментарі Суспільному.

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Перший вибух у місті пролунав о 17:53, після чого було чутно ще два. Інцидент стався під час спілкування чоловіка з правоохоронцями.

Поліція залучила необхідні підрозділи для проведення операції та затримання чоловіка. За словами Оксани Ковтуненко, правоохоронці продовжують вживати відповідних заходів.

"Наразі поліція вживає заходів для затримання. Ввели спеціальну операцію "Грім", до якої залучені всі необхідні підрозділи", - повідомила речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко.

Теракти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба зовнішньої розвідки України попереджала про підготовку провокацій на тимчасово окупованих територіях під "прапором України". У повідомленні СЗР зазначили, що Росія планувала теракти та диверсії з метою дискредитації Києва і зриву мирного процесу.

Офіс генпрокурора України повідомляв про викриття мережі агентів РФ, які готували замовні вбивства, диверсії та теракти на території ЄС. Офіс генпрокурора акцентував, що під час операції спільно з Нацполіцією і європейськими правоохоронцями була виявлена та припинена організація, яка планувала насильницькі акти. Підготовка злочинів велась щонайменше з серпня 2024 року.

Служба безпеки України повідомляла про запобігання підготовці подвійного теракту в центрі Івано‑Франківська. За даними СБУ, вибухівку маскували під кухонні каструлі. Кожну ємність планували начинити по 6 кілограмів вибухової речовини та сотнями металевих болтів.

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Про джерело: Національна поліція України

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