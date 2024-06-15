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На ЗАЕС може статися катастрофа: в Енергоатомі приголомшили можливим сценарієм

Марія Николишин
15 червня 2024, 02:40
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Зараз усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки, тобто вони не виробляють жодної енергії та не містять палива.
На ЗАЕС може статися катастрофа: в Енергоатомі приголомшили можливим сценарієм
Термін придатності ядерного палива на ЗАЕС закінчився / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися катастрофа, як у Фукусімі. Про це заявив в.о. голови "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє The Economist.

Він пояснив, що постійні обстріли Запорізької АЕС часто перешкоджають постачанню електроенергії. У зв'язку з цим використовують дизельні генератори. Проте ніхто не знає, скільки дизеля є на ЗАЕС.

Котін зазначив, що якщо закінчиться дизель у генераторах під час відключень світла, на Запорізькій атомній електростанції може статися катастрофа, як у Фукусімі.

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"Термін придатності ядерного палива на станції закінчився. Ми можемо втратити цю станцію назавжди. Ніхто не знає, що робити далі. Жодна інша атомна електростанція не виходила за ці межі", - наголошує він.

Зазначається, що зараз усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки, тобто вони не виробляють жодної енергії та не містять палива. Але це не означає, що станція не працює.

Як сказав голова "Енергоатому", неможливо законсервувати такий ядерний об'єкт, як "макаронну фабрику". Необхідно контролювати та обслуговувати системи охолодження для запобігання перегріву відпрацьованого палива.

Хто такий Петро Котін?

Котін Петро Борисович — український інженер-атомник, спеціаліст у галузі ядерної та радіаційної безпеки, один із провідних експертів у галузі перевірки АЕС за напрямом "експлуатація". З 1 червня 2022 року — президент Енергоатому, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на ЗАЕС - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції. Відповідні докази опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

В квітні 2024 року російські війська зімітували обстріл Запорізької атомної електростанції із використанням дронів. Ціль ворога полягала в тому, щоб звинуватити в ударі по ядерному об'єкту українських військових.

Крім того, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські військові перетворили тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі на військовий об'єкт.

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