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В Україну завезли тонни небезпечних кабачків - вони вже на прилавках

30 листопада 2021, 07:52

На територію України з Туреччини потрапили 16 тонн свіжих кабачків з нітратами. Вони небезпечні для здоров'я, попередили громадян у Держпродспоживслужбі.

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На прилавках магазинів України опинилися турецькі кабачки з нітратами / Фото ua.depositphotos.com

В Україну з Туреччини завезли 16 тонн свіжих кабачків, що становлять небезпеку для здоров'я. Овочі вже могли потрапити на прилавки в магазинах, супермаркетах і на базарах.

У двох партіях імпортованих продуктів був виявлений високий рівень нітратів, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Так, згідно з експертним висновком від 25.11.2021 р., кабачки свіжі вагою 15 900 кг за фізико-хімічним показником (нітрати) не відповідають державним санітарним правилам і нормам. Імпортер - ТОВ Алекс-Компані.

Південне Міжрегіональне головне управління закликало операторів ринку, що продають кабачки, вилучити овочі з обігу.

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Фото pmgu.dpss.gov.ua
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Фото pmgu.dpss.gov.ua

Як повідомляв Главред, на початку листопада в Україну завезли партію курячого м'яса, зараженого сальмонелою. Понад тонну такої курятини виявили в Одеській області. Крім того, м'ясо могло потрапити на прилавки магазинів на території Волинської області.

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