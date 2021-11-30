В Україну завезли тонни небезпечних кабачків - вони вже на прилавках

На територію України з Туреччини потрапили 16 тонн свіжих кабачків з нітратами. Вони небезпечні для здоров'я, попередили громадян у Держпродспоживслужбі.
В Україну з Туреччини завезли 16 тонн свіжих кабачків, що становлять небезпеку для здоров'я. Овочі вже могли потрапити на прилавки в магазинах, супермаркетах і на базарах.
У двох партіях імпортованих продуктів був виявлений високий рівень нітратів, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
Так, згідно з експертним висновком від 25.11.2021 р., кабачки свіжі вагою 15 900 кг за фізико-хімічним показником (нітрати) не відповідають державним санітарним правилам і нормам. Імпортер - ТОВ Алекс-Компані.
Південне Міжрегіональне головне управління закликало операторів ринку, що продають кабачки, вилучити овочі з обігу.
Як повідомляв Главред, на початку листопада в Україну завезли партію курячого м'яса, зараженого сальмонелою. Понад тонну такої курятини виявили в Одеській області. Крім того, м'ясо могло потрапити на прилавки магазинів на території Волинської області.
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