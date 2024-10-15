В Україні вводять обмеження швидкості руху: коли почнуть діяти правила

Зимовий сезон є завжди періодом підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, тому в Україні вводять обмеження.

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Обмеження швидкості 50 км/год встановлять на окремих ділянках у деяких містах / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

З 1 листопада в Україні для водіїв вводять обмеження швидкості руху до 50 км/год в межах усіх міст. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в етері телемарафону.

За його словами, наразі не йде мова про зміну правил дорожнього руху, це лише перехід на "зимовий період", коли існує підвищена небезпека для усіх учасників дорожнього руху.

Тому на ділянках доріг, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год змінять дорожні знаки на обмеження швидкості до 50 км/год.

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"У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні", - пояснили у поліції.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео про обмеження швидкості руху в Україні:

Що таке правила дорожнього руху (ПДР)? Правила дорожнього руху (скорочено: ПДР) — перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху, пише Вікіпедія.

ПДР в Україні та зміни правил для водіїв

Нагадаємо, що віднедавна в Україні в Кабміні розробили проєкт змін правил оптової та роздрібної торгівлі вживаними автомобілями. Зокрема, документом вводиться норма, яка зобов'яже громадян у разі продажу машини на комісійному майданчику надавати інформацію про вартість такого авто.

Раніше в Україні відбулося розширення пілотного проєкту з забезпечення прозорих іспитів на водійські права - тепер він діє по всій території країни.

Востаннє було прийнято рішення про оновлення Правил дорожнього руху в Україні у листопаді 2023 року. Зміни до ПДР були внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

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