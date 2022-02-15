В Україні всіх учнів 9-11 класів навчать стріляти

Навчання дітей / facebook.com/EducationOfficeLviv

У Львові школярів почали навчати стрільбі для учнів 9-11 класів.

Заняття проводитимуть щодня, стріляти навчать усіх старшокласників.

Як повідомляється, з дітьми займаються професіонали, які проводять відповідні інструктажі з техніки безпеки, а також постачають всім необхідним обладнанням.

В управлінні освіти ЛМР є 20 закладів, де створені всі умови для стрілецького вишколу.

Але це не завадить охопити навчанням усіх старшокласників, адже вони приходитимуть до стрілецьких приміщень із сусідніх шкіл.

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"Ми проводимо навчання зі стрільби для всіх учнів 9-11 класів. Наше завдання - навчити підлітків безпечного поводження зі зброєю, а також основам практичної стрільби", - повідомляють в управлінні освіти.

Як раніше повідомляли, американські ЗМІ повідомляли, що РФ продовжує перекидати до українського кордону бойові підрозділи - і на своїй території, і в Білорусі. Росія стягнула до українського кордону вже 70% необхідної кількості військових для можливого повномасштабного вторгнення. До вторгнення готові вже більше 62 тисяч військовослужбовців.

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