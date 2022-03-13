В Україні відновлюють навчання в школах: коли йти за парти та в онлайн

В Україні створюється платформа Всеукраїнська школа онлайн з віртуальними класами.
Батьки учнів середніх шкіл почали отримувати повідомлення про відновлення навчання.
Зокрема, повідомлення в месенджерах отримали батьки учнів початкових класів однієї з гімназій Києва.
У повідомленні підкреслюється, що заняття поновлюються з понеділка, 14 березня.
Викладачі пояснили, що навчання буде організовано у формі презентацій з озвученням.
Що відомо про платформу Всеукраїнська школа онлайн
В Україні створюється платформа Всеукраїнська школа онлайн з віртуальними класами, повідомив в ході брифінгу міністр освіти України Сергій Шкарлет.
За його словами, платформа буде працювати за допомогою віртуальних класів.
"Створюється сучасна платформа Всеукраїнська школа онлайн, в якій можна буде створювати віртуальні класи", - повідомив міністр.
Також він уточнив, що навчатися в цій онлайн-школі зможуть і діти, які виїхали з України.
"Діти, які виїхали з України, також можуть приєднатися до процесу", - додав Шкарлет.
Де поновлюється навчання
Він також заявив, що з понеділка, 14 березня, навчання в навчальних закладах має відновитися в 14 областях України, де немає активних бойових дій.
Він рекомендував тим областям, в яких ведуться бойові дії, організувати дистанційну або змішану систему навчання або ж призупинити його тимчасово. Остаточне рішення залежить від військово-цивільних адміністрацій.
Навчання відновиться у навчальних закладах таких областей: Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Запорізької, Одеської та Кіровоградської.
Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало припинити освітній процес у всіх навчальних закладах і оголосити канікули на два тижні через вторгнення РФ в Україну.