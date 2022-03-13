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В Україні відновлюють навчання в школах: коли йти за парти та в онлайн

13 березня 2022, 02:46

В Україні створюється платформа Всеукраїнська школа онлайн з віртуальними класами.

школа
/ УНІАН

Батьки учнів середніх шкіл почали отримувати повідомлення про відновлення навчання.

Зокрема, повідомлення в месенджерах отримали батьки учнів початкових класів однієї з гімназій Києва.

У повідомленні підкреслюється, що заняття поновлюються з понеділка, 14 березня.

Викладачі пояснили, що навчання буде організовано у формі презентацій з озвученням.

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/ Скріншот

Що відомо про платформу Всеукраїнська школа онлайн

В Україні створюється платформа Всеукраїнська школа онлайн з віртуальними класами, повідомив в ході брифінгу міністр освіти України Сергій Шкарлет.

За його словами, платформа буде працювати за допомогою віртуальних класів.

"Створюється сучасна платформа Всеукраїнська школа онлайн, в якій можна буде створювати віртуальні класи", - повідомив міністр.

Також він уточнив, що навчатися в цій онлайн-школі зможуть і діти, які виїхали з України.

"Діти, які виїхали з України, також можуть приєднатися до процесу", - додав Шкарлет.

Де поновлюється навчання

Він також заявив, що з понеділка, 14 березня, навчання в навчальних закладах має відновитися в 14 областях України, де немає активних бойових дій.

Він рекомендував тим областям, в яких ведуться бойові дії, організувати дистанційну або змішану систему навчання або ж призупинити його тимчасово. Остаточне рішення залежить від військово-цивільних адміністрацій.

Навчання відновиться у навчальних закладах таких областей: Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Хмельницької, Запорізької, Одеської та Кіровоградської.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки рекомендувало припинити освітній процес у всіх навчальних закладах і оголосити канікули на два тижні через вторгнення РФ в Україну.

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школы війна Росії та України
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