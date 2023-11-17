В Україні можуть підвищити тариф на електроенергію: скільки коштуватиме кіловат-година

Тариф на електроенергію можуть підвищити вже наступного року, нове рішення має бути зваженим, сказав голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

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Електроенергія в Україні подорожчає наступного року максимум на 15% - НКРЕКП / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

У 2024 році тариф на електроенергію для побутових споживачів в Україні може зрости орієнтовно на 15%. Кіловат-година коштуватиме приблизно 3 гривні. Рішення щодо подорожчання має бути зваженим. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

В інтерв'ю Економічній правді він розповів про те, що в рамках поточного опалювального сезону ціна на електроенергію для населення змінюватися не буде.

"Моя особиста думка, що до успішного завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів", - сказав Ущаповський.

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Скільки коштуватиме кіловат електроенергії у 2024 році

На думку голови НКРЕКП, світло подорожчає вже наступного року. Рішення ухвалюватиметься в рамках дискусій - ймовірно, тариф зросте орієнтовно на 15% - приблизно до 3 грн за кіловат-годину.

"Думаю, ми будемо пропонувати якісь рішення, але вони будуть проходити всю процедуру: від громадських обговорень, де ми будемо вислуховувати всі сторони, до ухвалення остаточного рішення. Якщо робити наступний крок, то він повинен бути зваженим, максимум 15%. Це ми виходимо десь до 3 гривень за кіловат-годину", - додав Костянтин Ущаповський і підкреслив, що сьогодні ринковий тариф на електроенергію становить приблизно 5,5-5,8 грн за кіловат-годину без податку на додану вартість (ПДВ).

Електроенергія в Україні поки що не подорожчає – Міненерго

У Міністерстві енергетики опублікували повідомлення про те, що держава не збирається підвищувати тариф на електроенергію до кінця поточного опалювального сезону (він зазвичай триває близько 6 місяців - закінчується приблизно в середині квітня, - ред.)

"Чітка позиція Регулятора полягає в тому, що питання про підвищення тарифів для населення на електроенергію до кінця проходження опалювального періоду наразі не стоїть", - наголосили у відомстві.

Подорожчання електроенергії в Україні для населення

Наприкінці травня стало відомо, що в Україні підвищують тарифи на воду і світло. З 1 червня світло подорожчало до 2,64 гривень/кВт-год.

В Україні може підвищитися тариф на електроенергію, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, світло подорожчає вже наступного року. В рамках поточного опалювального сезону підвищення тарифу не передбачено.

Українці повинні платити за світло 5 грн за кВт, вважає колишній міністр енергетики Олексій Оржель. Згідно з його оцінкою, тариф в 2,64 грн за кіловат-годину не відповідає реальній ринковій ціні на електроенергію.

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