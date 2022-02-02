В Україні збільшилася кількість медзакладів для безкоштовної пересадки кісткового мозку

На 2022 рік у держбюджеті закладено 900 млн грн для розвитку системи трансплантації в Україні
В Україні розширили перелік медзакладів для безкоштовної пересадки кісткового мозку. На пілотну програму в держбюджеті на 2022 рік закладено 900 млн грн.
Кількість лікарень було розширено урядом 2 лютого. До списку додалося ще три медустанови в Києві, Львові та Дніпрі.
"Перелік із шести медзакладів-учасників пілота, які можуть надавати послуги з трансплантації кісткового мозку, доповнено ще трьома. Всі витрати за проведені операції лікарням-учасникам пілотного проекту повністю покриваються коштами державного бюджету. Для пацієнтів трансплантація безкоштовна", - сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.
Як відомо, на розвиток системи трансплантації в держбюджеті цього року передбачено понад 900 млн грн. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021.
Операції з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в межах пілотного проекту також будуть:
- КНП Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"
- Клінічна лікарня" Феофанія " Державного управління справами
- КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" Дніпропетровської обласної ради.
Нагадаємо, в США вперше в медицині лікарі успішно пересадили пацієнту серце генетично модифікованої свині. Хірурги з Медичного центру Університету штату Меріленд відзначають, що через три дні після експериментальної операції, яка відбулася в минулу п'ятницю в лікарні Балтімора і тривала сім годин, 57-річний Девід Беннетт відчуває себе добре.
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