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В Україні збільшилася кількість медзакладів для безкоштовної пересадки кісткового мозку

2 лютого 2022, 17:38

На 2022 рік у держбюджеті закладено 900 млн грн для розвитку системи трансплантації в Україні

органи, трансплантація, пересадка
Додалося ще три лікарні / tochkakipeniya.com

В Україні розширили перелік медзакладів для безкоштовної пересадки кісткового мозку. На пілотну програму в держбюджеті на 2022 рік закладено 900 млн грн.

Кількість лікарень було розширено урядом 2 лютого. До списку додалося ще три медустанови в Києві, Львові та Дніпрі.

"Перелік із шести медзакладів-учасників пілота, які можуть надавати послуги з трансплантації кісткового мозку, доповнено ще трьома. Всі витрати за проведені операції лікарням-учасникам пілотного проекту повністю покриваються коштами державного бюджету. Для пацієнтів трансплантація безкоштовна", - сказав глава МОЗ Віктор Ляшко.

Як відомо, на розвиток системи трансплантації в держбюджеті цього року передбачено понад 900 млн грн. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021.

Операції з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин в межах пілотного проекту також будуть:

  • КНП Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"
  • Клінічна лікарня" Феофанія " Державного управління справами
  • КП "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня" Дніпропетровської обласної ради.

Нагадаємо, в США вперше в медицині лікарі успішно пересадили пацієнту серце генетично модифікованої свині. Хірурги з Медичного центру Університету штату Меріленд відзначають, що через три дні після експериментальної операції, яка відбулася в минулу п'ятницю в лікарні Балтімора і тривала сім годин, 57-річний Девід Беннетт відчуває себе добре.

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