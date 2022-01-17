Мати вигнала з дому 11-річну доньку на Харківщині: дівчинка потрапила до лікарні

Мати вигнала 11-річну доньку з дому/ facebook.com/pogKharkiv

У Харківській області мешканка Рогані може втратити батьківських прав. Жінка кілька днів не пускала дитину додому.

До офіцера Роганської територіальної громади звернулися вчителі Роганської гімназії, повідомляти поліцейські офіцери громад у Харківській області.

Педагоги розповіли, що одна зі школярок потрапила в складні життєві обставини. 11-річну дівчинку не пускає додому її мати.

"Правоохоронці спільно з соціальними працівниками громади та відділом у справах дітей негайно виїхали за місцем проживання дівчинки. Дитину тимчасово направили до Харківської обласної дитячої лікарні", - зазначили в поліції.

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Як повідомляв головред, на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від 46-річного співмешканця своєї матері. Пологи пройшли ще місяць тому, проте про них стало відомо тільки зараз. Після народження немовля потрапило в реанімацію, а його мати захворіла коронавірусом.