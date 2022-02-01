Чоловікові, що стікав кров'ю, відмовили в трьох лікарнях Львівщини: не допомогли навіть копи

Медики не надали допомогу закривавленому чоловікові / УНІАН

На Львівщині у містечку Сокаль стався кричущий інцидент. На місцевого жителя напали невідомі люди і завдали йому чотири колото-різаних рани. Закривавлений чоловік самостійно дістався до лікарні, проте не отримав допомоги від медиків.

Як розповів друг потерпілого Євген Бандера в Facebook, страшна подія трапилася ввечері 28 січня. До лікарні чоловік дістався близько 19:00 і попросив допомоги у лікарів Сокальського відділення швидкої допомоги, так як у нього була сильна кровотеча.

Медики йому навіть не відкрили двері і направили в поліцію. Стікаючи кров'ю він пішов в дитячу лікарню. Однак і звідти його прогнали.

Потім чоловік подзвонив другу. По приїзду Бандера побачив поліцію і товариша в напівнепритомному стані.

Поліцейський особисто просив медиків СМП про надання допомоги. Але у відповідь почув від жінки вереск і те, що вона боїться.

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Чоловіки сіли в машину і поїхали в іншу лікарню разом з представниками правоохоронних органів. Там їх пустили тільки в приймальний спокій

"Заходимо всередину, а медики на нас дивляться, як барани на нові ворота. Кажуть, що вам не сюди, у них тут нічого немає, реанімації немає. Потерпілого вивели в коридор, посадили на лавку, так як з нього сильно текла кров, і він бруднив підлогу. Після криків і пояснень, що він вже давно в такому стані, поклали на кушетку, я затиснув йому рану зі спини, звідки сильніше кровило", - розповів Бандера.

За його словами, медики навіть не намагалися нічого зробити, а тільки метушилися навколо.

У підсумку, закривавлений чоловік-жертва вуличних розбійників отримав допомогу від "швидкої" з Червонограда.

Нагадаємо, раніше Харківської області бригада лікарів швидкої допомоги прямувала до пацієнта, але не змогла до нього доїхати. Через ожеледицю і погану дорогу машина не доїхала кілометр. Доктора пішки пішли до пацієнта. Після того як з'ясувалося, що у чоловіка травма ноги, а авто під'їхати не може, вони взяли господарський візок і довезли його до автомобіля швидкої, щоб повезти в лікарню.

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