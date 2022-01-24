Діти масово потрапляють до лікарні: в Україні продають небезпечні іграшки

Діти потрапили до лікарні / УНІАН

У Харкові за два дні до лікарні потрапило відразу троє дітей через небезпечні іграшки.

Як повідомляє ТСН, всі вони проковтнули монети, які були в іграшках.

Спочатку до медиків звернулися батьки 6-річної дитини. Вони скаржилися на безперервний кашель у малюка. Хлопчика забрали в лікарню і під час обстеження виявили застряглу в трахеї монету.

Після цього в медустанову були госпіталізовані й інші діти - дворічна дівчинка і чотирирічний хлопчик. Вони теж проковтнули монети, але у них вони вже були в шлунку.

Всіх малюків медики змогли врятувати - сторонні предмети вилучили за допомогою ендоскопа, без хірургічного втручання.

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Зараз діти перебувають під наглядом лікарів і вже через добу їх зможуть виписати додому.

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Як повідомляв Главред, 41-річна мешканка Нікольського (Донецька область) повідомила, що пропали її 10-річна дочка і 7-річний син. Правоохоронці почали їх пошук.

Брата і сестру знайшли мертвими в будинку в старій скрині. Сім'я, в якій виховувалися діти, була на обліку соцслужб.

Правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство малолітньої дитини. За такий злочин КК України передбачено довічне ув'язнення.

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