Діти масово потрапляють до лікарні: в Україні продають небезпечні іграшки

Повідомляється, що всіх малюків медики змогли врятувати.
У Харкові за два дні до лікарні потрапило відразу троє дітей через небезпечні іграшки.
Як повідомляє ТСН, всі вони проковтнули монети, які були в іграшках.
Спочатку до медиків звернулися батьки 6-річної дитини. Вони скаржилися на безперервний кашель у малюка. Хлопчика забрали в лікарню і під час обстеження виявили застряглу в трахеї монету.
Після цього в медустанову були госпіталізовані й інші діти - дворічна дівчинка і чотирирічний хлопчик. Вони теж проковтнули монети, але у них вони вже були в шлунку.
Всіх малюків медики змогли врятувати - сторонні предмети вилучили за допомогою ендоскопа, без хірургічного втручання.
Зараз діти перебувають під наглядом лікарів і вже через добу їх зможуть виписати додому.
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Як повідомляв Главред, 41-річна мешканка Нікольського (Донецька область) повідомила, що пропали її 10-річна дочка і 7-річний син. Правоохоронці почали їх пошук.
Брата і сестру знайшли мертвими в будинку в старій скрині. Сім'я, в якій виховувалися діти, була на обліку соцслужб.
Правоохоронці кваліфікували злочин як умисне вбивство малолітньої дитини. За такий злочин КК України передбачено довічне ув'язнення.
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