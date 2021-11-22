В Україні поменшало хворих на COVID-19: лікар пояснив, у чому "ковідний фокус"

Українці стали робити менше тестів на коронавірус / Фото Reuters

В Україні стали менше робити тестів на коронавірус, тому за останні дні різко впала кількість офіційно виявлених хворих з COVID-19, заявив голова приватної клініки та радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький.

"Зараз ми маємо зменшення кількості нових випадків щодо пандемії. Але тут дуже цікавий фокус, який дуже цікаво робиться. Тобто у нас раніше проводилося до 130 тисяч тестів на добу, а за минулу добу (20 листопада, — ред.) було проведено 60 тисяч тестів. Тому відповідно у нас дійсно кількість нових випадків опустилася до 10 тисяч", - розповів медик на своєму YouTube-каналі.

За його словами, "єдине, що видає неідеальну статистику— те, що у нас 4 тис. нових госпіталізацій на добу".

Коронавірус в Україні

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Згідно з даними МОЗ, за добу 20 листопада коронавірус виявили у 10 635 осіб, з них - 894 дитини та 99 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 4048 осіб. Померли 377 осіб.

Раніше коронавірус встановив низку антирекордів в Україні.

Станом на ранок вівторка, 16 листопада 2021, коронавірус в Україні встановив новий антирекорд смертності за весь час пандемії. За добу було зафіксовано 838 летальних випадків - такої кількості жертв хвороби ще не було.

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії.

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