Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 10 тисяч осіб, маса госпіталізацій

За весь час пандемії жертвами коронавірусу в Україні стало 81 272 людини.
Коронавірус останнім часом активно атакує українців - за минулу заразилися ще 10 635 осіб, з них - 894 дитини і 99 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 4048 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 20 листопада в Україні померли 377 осіб. Водночас видужало 14 450 осіб.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 3 332 943 людини;
одужало - 2 762 950 осіб;
летальних випадків - 81 272;
проведено ПЛР-тестування - 15 542 112.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 559 випадків;
- Вінницька область – 499 випадків;
- Волинська область – 302 випадки;
- Дніпропетровська область – 1242 випадки;
- Донецька область – 416 випадків;
- Житомирська область – 452 випадки;
- Закарпатська область – 289 випадків;
- Запорізька область – 653 випадки;
- Івано-Франківська область – 543 випадки;
- Київська область – 519 випадків;
- Кіровоградська область – 196 випадків;
- Луганська область – 42 випадки;
- Львівська область – 288 випадків;
- Миколаївська область – 693 випадки;
- Одеська область – 655 випадків;
- Полтавська область – 361 випадок;
- Рівненська область – 279 випадків;
- Сумська область – 451 випадок;
- Тернопільська область – 297 випадків;
- Харківська область – 284 випадки;
- Херсонська область – 191 випадок;
- Хмельницька область – 598 випадків;
- Черкаська область – 260 випадків;
- Чернівецька область – 158 випадків;
- Чернігівська область – 408 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нових ліків прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат за появи перших симптомів COVID-19.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.
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