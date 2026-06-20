В Україні пропонують обмежити показ турецьких серіалів — петиція

На думку автора петиції, переважання іноземних серіалів в ефірі призводить до зменшення попиту на український кінопродукт.

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В Україні вимагають обмежити показ турецьких серіалів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Петиція пропонує встановити квоти на показ українського серіального контенту в телеефірі

У петиції також пропонується обмежити частку іноземного серіального контенту в телемовленні

В Україні пропонують обмежити трансляцію турецьких серіалів та посилити підтримку національного кіновиробництва. Про це йдеться в петиції №41/010118-26еп на сайті Кабінету міністрів України.

На думку автора петиції Максима Реки, засилля іноземних серіалів в ефірі призводить до зменшення попиту на український кінопродукт, що негативно впливає на розвиток вітчизняної кіноіндустрії та культурного простору.

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"В умовах війни та необхідності зміцнення національної ідентичності важливо створювати сприятливі умови для розвитку українського медіапродукту, підтримки українських режисерів, сценаристів, акторів та продюсерів. Кошти від реклами та показу контенту мають сприяти розвитку національного культурного продукту", — наголошує автор петиції.

Що пропонує петиція

Встановити квоти на показ українського серіального контенту в телеефірі.

Надати додаткову державну підтримку виробництву українських серіалів та фільмів.

Обмежити частку іноземного серіального контенту в телемовленні.

Сприяти популяризації українських культурних та історичних проєктів.

Река вважає, що такі заходи сприятимуть розвитку української культури, підтримці національного виробника та зміцненню інформаційного простору України.

Незважаючи на те, що петиція була опублікована на сайті ще в понеділок, 15 червня, через п’ять днів її підписали поки що лише 15 осіб. Щоб звернення розглянули в уряді, необхідно зібрати 25 тисяч підписів. На це є ще 87 днів.

В Україні пропонують обмежити трансляцію турецьких серіалів / Фото: petition.kmu.gov.ua

До речі, турецькі серіали залишаються досить популярними серед українських глядачів. Серед найрейтинговіших серіалів турецького виробництва — "Чудове століття", "Королек — співоча пташка", "Постукай у мої двері" та інші.

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Турецькі серіали — головне

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Турецький актор Халіт Ергенч, який зіграв роль султана Сулеймана в історичному серіалі "Чудове століття", засуджений до тюремного ув’язнення. Суд визнав його винним у наданні неправдивих свідчень під час розслідування протестів у парку Гезі в 2013 році. Актора засудили до двох років і трьох місяців позбавлення волі.

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