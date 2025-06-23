Рустем-паша з "Величного століття" засуджений до тюремного терміну - деталі

Озан Гювен звинувачений у побитті своєї колишньої дівчини.

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Озан Гювен новини - на актора чекає в'язниця через побиття / колаж: Главред, фото: instagram.com/ozan.guven, imdb.com

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Нещодавно завершився п'ятирічний судовий розгляд у справі про нанесення Озаном Гювеном тілесних ушкоджень подрузі

Артиста очікує чималий тюремний термін

Турецького актора Озана Гювена, відомого за роллю Рустема-паші в серіалі "Величне століття", засуджено за умисне нанесення тілесних ушкоджень. До суду на артиста подала його колишня кохана Деніз Булсутуз. Про це повідомляє видання Karar.

Згідно зі свідченнями Булсутуз, у червні 2020 року Гювен утримував її і бив кулаками близько години, після чого їй вдалося втекти від кривдника. Деніз звернулася із заявою в поліцію, а згодом - до суду.

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Розгляд справи Булсутуз проти Гювена тривав п'ять років. Днями 58-ий кримінальний суд першої інстанції Стамбула ухвалив акторові вирок: ув'язнення строком на два роки і три місяці. Захисники артиста оскаржать це рішення. У разі, якщо апеляційний суд підтримає вирок Суду першої інстанції, Озан Гювен вирушить відбувати тюремний термін.

Деніз Булутсуз - жертва Озана Гювена / instagram.com/denizbulutsuz

До слова, Деніз Булсутуз отримала від колишнього бойфренда зустрічний позов - за заподіяння йому легких тілесних ушкоджень, але була виправдана судом.

У своєму блозі в Instagram Деніз святкує перемогу над Озаном Гювеном. "Сьогодні я все ще чекаю того дня, коли він відправиться до в'язниці, але тепер я почуваюся більш спокійно", - зазначила вона. Також вона додала, що п'ятирічний судовий розгляд вона почала не тільки заради власної безпеки - своїм прикладом Булсутуз хотіла надихнути жінок, які пережили насильство, не мовчати, і говорити про це відкрито.

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