Як підвищення прожиткового мінімуму відіб'ється на субсидіях і пенсіях: відповідь чиновників / УНІАН

З 1 грудня нинішнього року в Україні офіційно підвищується прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А наступного року його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) — з 1 липня і 1 грудня. Про це повідомляє портал "24 канал".

Наприклад, для дітей віком до 6 років з 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум буде встановлено у розмірі 2100 гривень, а для дітей 6-18 років — 2618 Гривень (у 2022 році зросте відповідно до 2272 гривень і 2833 гривень).

Для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня 2021 року мінімум складе 1934 гривень, з 1 липня 2022 року — 2027 гривень, а з 1 грудня 2022 року — 2093 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб залишиться найвищим і в кінці 2021 року складе 2481 гривень, а в кінці 2022 року — 2684 гривні.

Чиновники зайвий раз нагадують українцям, що прожитковий мінімум в даний час застосовується при розрахунку пенсій і соціальних виплат (включаючи субсидії).

Реклама

Читайте такжеЕксперт пояснив плани влади щодо підвищення прожиткового мінімуму

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

В умовах пандемії коронавірусу в минулому році українцям призначили нові посібники - для індивідуальної боротьби з COVID-19.

На нову соцдопомогу мають право: