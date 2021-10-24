Збільшать вдвічі: в Україні зміниться формула прожиткового мінімуму

Це дозволить задовольнити потреби українців-Лазебна / joinfo.ua

Прожитковий мінімум в Україні рахуватимуть по-новому. Зміни методології дозволять задовольнити потреби місцевого населення.

Про це телеканалу "Дом" заявила міністр соцполітики Марина Лазебна.

У той же час, чиновниця назвала основну проблему на шляху до цих нововведень. За її словами, це - прив'язка до прожиткового мінімуму розміру штрафів та інших відрахувань.

"Прожитковий мінімум для людини має бути реальним і не може бути навіть як розмір у бюджеті. Сума повинна бути вище. А все інше прив'язуємо до базових виплат, щоб у людини не було теж ніяких втрат", - заявила Лазебна.

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Міністр стверджує, що влада країни вже проаналізувала 180 законодавчих актів, де є прив'язка до прожиткового мінімуму. Однак у Мінсоцполітики вирішили залишити цю прив'язку тільки у формуванні пенсій і мінімальної зарплати.

Профільне відомство вже розробило комплекс законопроектів для зміни ситуації, що склалася. Лазебна стверджує, що Кабмін їх підтримав і тепер справа за депутатами.

"Вийшло 4 законопроекти. Один про методологію, другий про відв'язку, далі - про базові величини для штрафів і для соціальних виплат, доплат. Ми це все прописали", - резюмувала глава Мінсоцполітики.

Нагадаємо, з 1 грудня нинішнього року в Україні офіційно підвищується прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А наступного року його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) — з 1 липня і 1 грудня.