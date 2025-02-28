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В Україні знову вимикають світло: введено аварійні графіки

Ангеліна Підвисоцька
28 лютого 2025, 18:18оновлено 28 лютого, 18:57
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Графіки вимкнення світла запровадили для промисловості та бізнесу.
В Україні знову вимикають світло: введено аварійні графіки
В Україні запровадили аварійні графіки відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні запровадили аварійні графіки відключення світла
  • Графіки діють для промисловості та бізнесу

В Україні запровадили аварійні графіки відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.

Такі графіки запроваджено в кількох областях через російські атаки на енергооб'єкти. Насамперед вимикатимуть промислові споживачі та бізнес. Також продовжують діяти графіки обмеження потужності для промисловості. Для побутових споживачів обмеження не застосовуються.

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"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Будь ласка, споживайте електроенергію економно", - ідеться в повідомленні.

Вимкнення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, 26 лютого в Одеській і Дніпропетровській областях відключали світло. Обленерго були змушені застосовувати тимчасові відключення електроенергії через пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів РФ.

В Україні знову вимикають світло: введено аварійні графіки
Споживання електроенергії / Інфографіка: Главред

18 лютого росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, спричинивши масштабні вимкнення світла, води та тепла. Без електропостачання залишилися понад 250 тисяч жителів, зокрема 14 шкіл і 13 дитячих садків.

17 лютого в Києві, Київській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях запровадили екстрені відключення електроенергії через атаку РФ.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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Світлана Лобода Укренерго відключення відключення світла
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