В Україні рекордний обвал цін на метал

Метал сильно подешевшав / Вікіпедія

В Україні знизилися ціна на метал. Експерти пов'язують це з низкою причин. Зокрема, аналітик "Укрпромзовнішекспертизи" Олег Гнітецький стверджує, що в найближчі місяці ціни на метал продовжать падіння.

Як пише UAprom, причина криється в металургійній галузі Китаю. Йдеться про введені в КНР обмеження на виплавку сталі, які не підвищили попит на імпорт.

Крім того, практично всі заводи знижують своє виробництво, а значить їм потрібно набагато менше металу.

І ще одна причина-сезонний фактор. Як відомо, взимку споживання металу падає.

Звісно ж, коронавірус не залишається осторонь - обмеження в транспортному з'єднанні теж негативно позначаються на підсумковій ціні металу.

Нагадаємо, в Україні ряд АЗС скоригував вартість бензину і дизельного палива. Таким чином, середня ціна бензину А-92 в Україні знизилася на 26 коп./л і склала 30,61 грн/л, бензин А – 95 подешевшав на 39 коп./л до 31,39 грн/л, а дизельне паливо подешевшало на 35 коп./л-до 30,31 грн/л.

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