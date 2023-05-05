Різкий зліт цін і загроза "блекауту": в Україні підвищують тарифи на електроенергію

В Україні розглядався варіант підвищення цін на електроенергію для населення в 2,5 рази.

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В Україні планують підвищити тарифи на електроенергію / фото УНІАН, колаж Главред

Тарифи на електроенергію в Україні можуть суттєво зрости вже з початку літа. З 1 червня в Україні планують різко підвищити ціни на електроенергію для населення.

Очікується, що ціни підскочать з 1,68 до 2,88 грн за кіловат-годину, йдеться в матеріалі zn.ua.

При цьому підкреслюється, що також розглядалися варіанти підвищення цін на електроенергію для населення в 2,5 рази.

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Уточнюється, що дефіцит через дотування цін досяг 140 млрд грн, при цьому надії на допомогу НАЕК Енергоатом, яка відпускала електроенергію за пільговими цінами, практично немає, оскільки майже половину електроенергії, яку видавала на ринок компанія, забезпечувала окупована зараз Запорізька АЕС.

Автори пишуть, що річне споживання населення знизилося до 32-33 млрд кВтг з 38,6 млрд кВтг, при цьому сумарно економія протягом перших дванадцяти місяців становитиме в кращому випадку 34 млрд грн.

Разом з тим розраховувати на покриття частини тарифів промисловістю теж не доводиться - її споживання впало з півсотні мільярдів кіловат-годин до трьох десятків.

Україні загрожує літній енергетичний "блекаут"

Підкреслюється, що підвищені тарифи мають непогані шанси збігтися з початком віялових відключень електрики населенню.

При цьому перспектива літніх віялових відключень цілком реальна, уточнюється в статті. Звертається увага на те, що періоди літніх енергетичних "блекаутів" можуть покривати до декількох годин на добу.

Дещо згладити ситуацію може імпорт електроенергії, проте є один нюанс. У Центральній Європі електроенергія коштує на оптовому ринку вдвічі дорожче. Так що купувати її по 5-6 грн на Заході і заводити сюди для продажу населенню по 2,9 грн — перспектива не найприйнятніша, додали автори матеріалу.

Раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

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