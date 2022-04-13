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В Україні оприлюднили фото та імена російських окупантів, які вчинили звірства в Україні

13 квітня 2022, 18:59

Українська розвідка знайшла фото загарбників і всю інформацію про них.

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Окупанти / ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список російських окупантів, які вчинили звірства в Україні.

Повідомляється, що окупанти несли службу в загоні мобільного спеціального призначення управління Росгвардії по Нижегородській області, м. Нижній Новгород.

"ГУР МО України отримало список військовослужбовців загону мобільного спеціального призначення Управління Росгвардії по Нижегородській області, м. Нижній Новгород, які вчинили військові злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.

Українська розвідка знайшла фото загарбників і всю інформацію про них: дату і місце народження, освіту, військове звання і багато іншого.

Ознайомитися зі списком російських окупантів можна за посилання.

"Покидьки! Без честі, душі і совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!",- написали в ГУР Міноборони.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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