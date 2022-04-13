"Переломи відкриті, дивитися неможливо": окупанти не хочуть повертатися в Україну після страшних втрат

Окупанти не хочуть повертатися в Україну після страшних втрат / генштаб ЗСУ

Російські військові, яких планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати накази.

У черговій розмові, перехопленій СБУ, окупант розповідає, як сили рашистів потерпають від наших захисників: "вчора колона йшла назад, 10 км звідси... нах*й. Переломи відкриті, пи*дець, там дивитися неможливо було..."

До того ж підрозділи Збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.

"За розповідями пацанів, які з нашим начальником в Брянській області, то вони кажуть, що там повний пи*дець. Там всі відмовляються їхати, не хочуть їхати... на них заводять документи і звільняють", – розповідає загарбник.

читайте такожРосійський полонений: "командир наказав готувати мішки для трупів-для нас же"Також він скаржиться, що командування не дбає про солдатів: "...наш начальник, відчув себе героєм і на передок відправляє, блідий, пацанів на УАЗиках. На особовий склад йому пох * й".

Нагадаємо, матері російських окупантів хочуть забрати своїх синів з війни в Україні. Для цього вони не шкодують грошей, повідомляла СБУ, опублікувавши перехоплену розмову солдата 36-ї окремої мотострілецької бригади РФ з матір'ю.

Також повідомлялося про те, що один з російських окупантів, який потрапив у полон в Україні і взяв участь в обміні на українських захисників, знову хоче воювати проти ЗСУ.

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