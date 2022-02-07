В Україні накрили банду "чорних фармацевтів": вбивали онкохворих липовими ліками

Зловмисники підробили тисячі препаратів на мільйони доларів.
В Україні діяла міжнародна банда, яка продавала онкохворим пацієнтам парацетамол, крейду та лідокаїн замість справжніх ліків від раку.
Зловмисники підробили тисячі препаратів, йдеться в матеріалі ТСН. Зазначається, що українські спецслужби взаємодіяли з американськими правоохоронцями.
Що відомо про банду чорних фармацевтів
Одного з ділків звали Володимир Ніколаєнко, а іншого Максим Ненадов. На останнього був зареєстрований фонд Здорова нація і американські слідчі під виглядом клієнтів почали з Ненадовим листування, замовивши ліки.
Коли він відправляв що-небудь в США, американські правоохоронці зв'язувалися з оригінальними виробниками, просили перевірити, що це таке. А компанії поверталися з коментарем, що це підробки.
Після цього шахраїв заманили в США, де і заарештували
Тим часом в Україні заарештували подружжя Олену Громову і Павла Бондаренка, підозрюваних у зв'язку з "чорними фармацевтами".
Їх звинувачують у підробці близько тисячі препаратів. Загальний оборот цілого ряду препаратів, який нами оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів, розповіли українські правоохоронці.
У матеріалі уточнюється, що продаж фейкового ліки тривав з 2016 до 2019 року і більшість жертв афери, найімовірніше, померло.
Як обманювали онкохворих
Одна з сімей з онкохворим повідомила, що витратила на ліки понад 10 тисяч доларів, а згодом виявила, що в кращому випадку купувала упаковану крейду.
Йдеться про онкоімунологічний препарат Кейтруда, ціна якого становить кілька тисяч доларів. Аферисти пропонували дешевше, але не настільки, щоб викликати підозру у покупців.
Обвинуваченим українському подружжю загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.
Нерідко пацієнти самі шукали продавців через Інтернет.
Зловмисники виготовляли фейкові медикаменти у звичайній квартирі: закуповували флакони та розчини, замовляли упаковки.
Як відрізнити підробку
Щоб відрізнити фальшивий препарат від справжнього по упаковці, завідувач лабораторією Державного агентства з лікарських засобів Ігор Лесик радить звертати увагу на наявність флуоресцентних знаків і шрифту Брайля. Також повинен бути термін придатності.
Підробку можна виявити і просто розгорнувши інструкцію, яка найчастіше складається машиною. "Якщо інструкція складена, Ви там розгорнули її і читаєте, а потім намагаєтеся скласти і не виходить, тоді це явно оригінал", — говорить Лесик.
Ще одна порада - не викидати чеки. Якщо у вас виникли підозри в медикаментах, придбаних в офіційній мережі, вам потрібно взяти упаковку, касовий чек і звернутися в Державну службу контролю якості ліків.
Продаж ліків за рецептом
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що відомство вже визначило перелік основних критичних лікарських засобів - це 100 препаратів, які повинні вироблятися в Україні повним циклом і не залежати від експорту.
Це, за словами міністра, робиться для того, щоб у разі надзвичайної ситуації і закриття кордонів, в країні не спостерігався дефіцит ліків.
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