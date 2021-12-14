З квітня 2022-го антибіотики в аптеках тільки за е-рецептами - МОЗ/ УНІАН

Керівництво Міністерства охорони здоров'я заявило, що в Україні вже з 1 квітня наступного року продаватимуть антибіотики тільки за електронним рецептом. Про це заявив заступник керівника відомства Олександр Комарида в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

"З першого квітня наступного року вводимо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом", - сказав він.

За словами Комариди, до кінця майбутнього року МОЗ планує ввести електронні рецепти для всіх рецептурних препаратів. Він додав, що починати будуть з антибіотиків, щоб таким чином боротися з антибіотикорезистентністю (стійкістю до протимікробних препаратів, коли бактерії стають стійкими до антибіотиків − Главред).

"Ми повністю йдемо від паперових рецептів і переходимо виключно на електронні, які у нас показали себе дуже добре в рамках програми реімбурсації (в міжнародній практиці охорони здоров'я назва процесу, за допомогою якого система охорони здоров'я впливає на доступність ліків і медичних послуг для населення − Главред) "Доступні ліки"", - сказав заступник голови МОЗ.

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Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що відомство вже визначило перелік основних критичних лікарських засобів - це 100 препаратів, які повинні вироблятися в Україні повним циклом і не залежати від експорту.

Це, за словами міністра, робиться для того, щоб у разі надзвичайної ситуації і закриття кордонів, в країні не спостерігався дефіцит ліків.