В Україні розпочався новорічний "ялинкопад"

Ялинка впала в Маріуполі / mrpl.city

У центрі Маріуполя Донецької області на Театральній площі впала головна міська ялинка.

Новорічна красуня впала на бік прямо на залізну огорожу. Зараз територію оточили, щоб ніхто з людей не підходив близько, пише Mrpl.city.

Як розповіли рятувальники, сьогодні в Маріуполі спостерігається штормовий вітер, що перевищує 15 м / с.Це могло стати причиною інциденту з головною ялинкою міста.

Городяни, що знаходяться біля драматичного театру, підходять до ялинки, беруть Іграшки і грають ними.

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Відзначимо, що в момент падіння ніхто з очевидців не постраждав.

/ mrpl.city

Аналогічний випадок стався в селищі Квасилів Рівненської області. Падіння ялинки в центрі Квасилова вранці помітили місцеві жителі, повідомляє Сьогодні.

Комунальники кажуть, що ялинку, очевидно, зламав сильний вітер.

/ segodnya.ua

Вранці 19 грудня працівники тресту разом з міськсвітлом працювали, щоб відновити і закріпити новорічне дерево.

Ялинка, яку встановили у Квасилові, раніше росла на території одного з дитсадків Рівного. Через аварійний стан її зрізали і встановили як новорічну прикрасу.

/ segodnya.ua

Крім того, новорічна ялинка впала в Лебедині на Сумщині.

Про це розповів міський голова Лебедина Олександр Бакликов. За його словами, сталося це через вітер, пише Суспільне.

"Сильний ураган. Хоча стояла вона на розтяжках, але вони лопнули, і вона впала. Не витримала і основа. Її вивернуло з корінням. Нинішня ялинка висотою 20 метрів, вона на 5 метрів вище, ніж зазвичай", — сказав він.

Травмованих немає, каже мер. За його словами, прикраси та гірлянди пошкоджені частково — на тій стороні, на яку впало дерево.

/ sm.suspilne.media

"Зараз техніка приїхала, люди працюють. Перекриємо рух, щоб поруч ніхто не ходив. Сьогодні вона стоятиме на місці", - зазначив міський голова.

Раніше стало відомо про падіння головної ялинки в місті Романів Житомирської області, повідомляє місцеве видання Твій Романів.

"Ми намагалися вирівняти ялинку. І в якийсь момент вона зламалася. Я, перебуваючи на висоті приблизно 12 метрів, впав разом з верхівкою вниз. Врятувала страховка, правда порядком подряпав обличчя і отримав забій", — розповів арборист (деревовод, фахівець з обслуговування дерев) Олександр Вигівський про те, як він намагався встановити новорічну ялину в місті.

/ tvijromaniv.in.ua

Нагадаємо, на Софійській площі в Києві відбулася урочиста церемонія запалювання вогнів головної ялинки країни, її висота перевищує 30 метрів.

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